C’è attesa a Montemarcello per il concerto di Carmen Souza

Continuano gli appuntamenti con la musica a Montemarcello. Martedì 25 luglio alle 21,30 a esibirsi sul palco di Piazza XIII Dicembre sarà la cantautrice portoghese di origini capoverdiane Carmen Souza per un concerto a ingresso libero e gratuito. Il suo stile unico in cui si esprime sia in portoghese che in creolo capoverdiano, fonde sonorità afro-caraibiche, creole, suadade e jazz. Una sorta di “jazz fusion” o “world jazz” in cui canti tradizionali di Capo Verde e jazz tradizionale creano un ibrido meravigliosamente vibrante, in gran parte acustico, intimo, sensuale e vivace al tempo stesso. Carmen Souza è in tournée in tutto il mondo dal 2005 e ha suonato in festival come “The North Sea Jazz Festival”, “Leverkusener Jazztage”, “San Francisco Jazz Festival” e molti altri. Nel 2013 Souza ha vinto il titolo di Migliore cantante femminile e Migliore Morna con l’album Kachupada ai Grammys del Capo Verde – Cabo Verde Music Awards 2013.

