Christian Pizzati presenta il romanzo “Campi grigi fiori rossi” nella sua Lunigiana

Prosegue il tour lunigianese di Christian Pizzati che presenta l’ultimo romanzo. Ispirato dalle salde radici di Filattiera, lo scrittore conclude una trilogia che passa dal romanzo storico al noir, dove il modus vivendi, i modi di dire, i tipi umani lunigianesi sono il pepe della trama. Il primo libro, ‘L’ultima ballata – Storia di migranti di Lunigiana’ parla di storie di migrazione (anche familiari) verso il Sud America (Uruguay, Brasile e Argentina), l’Europa e la Lombardia da Filattiera (Dobbiana e Serravalle) in un lasso di tempo che va dalla fine dell’Ottocento ai primi anni ’50. Nel secondo, ‘La terra non andrà ai contadini’, un contadino di Filattiera che combatte la Prima Guerra Mondiale e, da barsanotto, migra in Lombardia, dove viene coinvolto nelle lotte contadine. ‘Campi grigi fiori rossi’ ne è la prosecuzione. Qui si arriva dalla Lunigiana alla luccicante Milano da bere degli anni Ottanta.

Pizzati è scrittore interdisciplinare che ha saggiato i palchi del Nord Italia con la trasposizione teatrale di ‘Campi Grigi Fiori Rossi’. L’appuntamento è ad Aulla, al Museo di San Caprasio, sabato 29 luglio alle 21, per una serata in compagnia del musicista Cristian Mondini che permetterà non soltanto di raccontare l’intreccio della storia, ma di ripercorrere in musica gli evanescenti anni Ottanta che, nell’interrogativo in esergo tratto dall’Abbandono di Tondelli, siamo sicuri che siano stati “soltanto il decennio del rampantismo, dell’individualismo, della rivoluzione elettronica iniziata nel segno dei computer e approdata ai riti del fax, gli anni dei guadagni veloci in Borsa, dell’ossessione pubblicitaria, del made in Italy, del trionfo dell’immagine sui contenuti, delle apparenze e delle forme sulla sostanza?”

