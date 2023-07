È morto il pianista e compositore genovese Massimiliano Damerini, aveva 72 anni

Genova. È morto ieri all’età di 72 anni Massimiliano Damerini, pianista e compositore genovese, uno dei più importanti della sua generazione.

Allievo di Martha Del Vecchio per il pianoforte e di Sergio Lauricella per la composizione, si era imposto giovanissimo per le sue straordinarie capacità tecniche e interpretative diventando uno dei pianisti più amati dai compositori contemporanei: molte le opere a lui dedicate e da lui eseguite in prima assoluta. Il suo repertorio era comunque estremamente ampio e toccava Mozart, Beethoven, il Romanticismo e il Novecento storico.

» leggi tutto su www.genova24.it