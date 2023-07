“E saremmo noi le bestie?”: ecco la campagna di Regione e Aspi contro l’abbandono degli animali domestici

Liguria. “… e saremmo noi le BESTIE”: è questo lo slogan scelto per la nuova campagna di comunicazione contro l’abbandono degli animali realizzata da Regione Liguria in collaborazione con Alisa e Autostrade per l’Italia, che verrà lanciata il 31 luglio su tutto il territorio regionale e dedicata al contrasto all’abbandono e all’importanza del possesso consapevole degli animali d’affezione. Alla conferenza stampa, insieme al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, ha preso parte anche Francesco Sapio, direttore di Tronco autostradale 1 di Autostrade per l’Italia.

“Chi abbandona e maltratta gli animali commette un’azione ignobile oltre a dimostrare una grave mancanza di responsabilità, umanità e senso civico – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – inoltre, al di là delle considerazioni morali, l’abbandono è un reato penale che può essere punito con l’arresto. Regione Liguria è da sempre vicina agli amici a quattro zampe e si impegna con i fatti, dialogando con gli enti territoriali, a prevenire un fenomeno che purtroppo tende ad aumentare nei mesi estivi. Ringrazio Autostrade per l’Italia e le Asl territoriali per essersi fatte portavoce insieme a Regione di un tema così importante su cui è importante continuare a sensibilizzare i cittadini”.

