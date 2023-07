Fatti del 21 Luglio, Ponzanelli: “Sarzana prima e orgogliosa a proporre atti di resistenza antifascista”

Le celebrazioni istituzionali del 102esimo anniversario dei fatti del sarzanesi del 1921 sono iniziate questa mattina alle 11.00 con la deposizione da parte del sindaco Ponzanelli di una corona di alloro presso il cippo monumentale dedicato a Guido Jurgens, il capitano che insieme ai suoi militari si oppose all’ingresso in città delle camicie nere e a cui oggi è intitolata la piazza della stazione. Subito dopo Ponzanelli ha reso omaggio anche al sindaco Pietro Arnaldo Terzi con un mazzo di fiori presso la targa di Piazza Matteotti mentre nel corso della cerimonia di consegna dell’onorificenza civica a Pino Meneghini, il sindaco ha affermato: “Anche i fatti del 21 luglio 1921 sono un ricordo legato alle nostre famiglie, ai nostri genitori o ai nostri nonni, alcuni dei quali da sarzanesi furono protagonisti o anche vittime di quei giorni drammatici. Questi sono i ricordi, sono gli esempi con i quali siamo cresciuti. Quel 21 luglio 1921, che siamo a ricordare ogni anno e anche oggi nella forma più solenne che possiamo sancire in questa sala consiliare, Sarzana è stata protagonista di fatti che ebbero un rilievo nazionale, prima e orgogliosa a proporre atti di resistenza antifascista spontanea in risposta alle iniziali violenze squadriste. Si tratta – ha concluso – di uno dei pochi episodi di resistenza armata all’ascesa del fascismo in Italia. Sarzana è la storia dell’Italia”.

