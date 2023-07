Filippo Bandinelli è il quinto acquisto dell’estate dello Spezia. Il centrocampista, già unito al gruppo di Massimiliano Alvini a Santa Cristina Valgardena da qualche giorno, è da questo pomeriggio ufficialmente un nuovo giocatore dello Spezia, che lo blinda con un contratto fino al giugno 2027. Classe ’95, Bandinelli arriva alla Spezia dopo quattro anni di Empoli, con cui ha conquistato la Serie A, categoria che ha difeso, da titolare e anche da capitano, per due anni, fino all’addio degli scorsi giorni.

Parallelamente all’arrivo in Via Melara di Bandinelli, saluta quella che è stata una delle bandiere dello Spezia moderno, Emmanuel Gyasi, capitano e uomo dei record della squadra bianca, che viene ceduto a titolo definitivo all’Empoli. Gyasi, autore del gol a Frosinone che ha regalato la Serie A allo Spezia, e delle reti nella vittoria di San Siro con il Milan, nelle partite salvezza con Venezia e Udinese, della prima rete delle Aquile in Serie A con il pubblico allo stadio, saluta lo Spezia dopo cinque anni, consapevole di aver scritto alcune delle pagine più importanti dello storia del club ultracentenario.

