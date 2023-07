La Liguria è la regione con l’inflazione tendenziale più alta d’Italia. Genova in cima alla classifica, La Spezia non pervenuta

L’Istat ha reso noti i dati territoriali dell’inflazione di giugno, in base ai quali l’Unione nazionale consumatori ha stilato la classifica completa di tutte le città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita. Tra queste, per la gioia degli spezzini, non figura La Spezia, mentre è in testa alla graduatoria Genova, dove l’inflazione tendenziale più alta d’Italia, pari a +8,5%, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua, equivalente a 1.853 euro per una famiglia media.

Il dato della Lanterna, che è accompagnata nella classifica dalla sola Imperia, influenza evidentemente quello regionale: in testa alla classifica delle regioni più “costose”, con un’inflazione annua a +8,2%, c’è infatti la Liguria che registra a famiglia un aggravio medio pari a 1.692 euro su base annua.

Segue l’Umbria, dove la crescita dei prezzi del 7,2% implica un’impennata del costo della vita pari a 1.626 euro, terza la Toscana, +7,2% e un rincaro annuo di 1.595 euro.

