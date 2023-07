Le nuvole lasciano posto al sole, oggi qualche in grado in meno. Sabato mattina possibili piogge, di passaggio

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera. Nello specifico su Riviera di levante della Liguria cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi. Alla Spezia in particolare sarà un venerdì di cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli stellati in serata, sono previsti 0.5mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4122m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare mosso.

