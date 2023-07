Lerici, la stagione di prosa dell’Astoria all’insegna dei classici rivisitati

Definito il cartellone della stagione di prosa del Teatro Astoria per l’anno 2024. A partire dal 4 gennaio, sei appuntamenti imperdibili con i grandi classici della tradizione teatrale all’insegna della rivisitazione in chiave moderna. Si parte il 4 Gennaio con lo spettacolo “Cetra una volta”: la musica, le canzoni, le parodie memorabili dell’indimenticabile Quartetto Cetra, sono riproposti in questo spettacolo da tre interpreti eccezionali: Stefano Fresi, Toni Fornari ed Emanuela Fresi. Il 19 Gennaio in scena “L’Avaro”. Lo straordinario talento comico di Ugo Dighero al servizio di opera intramontabile come L’ Avaro in cui sentimenti e soldi confliggono in due visioni economiche e culturali: consumismo e conservatorismo. Il terzo appuntamento è dedicato al bardo del teatro inglese: William Shakespeare con “Sogno di una notte di mezza estate”, commedia fantastica e tenebrosa che, con estrema delicatezza e grande immaginazione, intreccia e combina in un disegno unitario le diverse vicende di due coppie di innamorati che per amore fuggono dalla propria città, si inseguono e si perdono in un bosco. Due saranno invece gli appuntamenti previsti per il mese di Marzo: il 12 in scena “Il Calamaro Gigante” con Angela Finocchiaro e Bruno Stori dal romanzo di Fabio Genovesi; il racconto di un viaggio iniziatico alla ricerca dell’essenza della vita in un turbine di personaggi di altre epoche e culture, fantastici e assurdi. Il 26 Marzo sarà invece la volta di “Maria Brasca”, spettacolo di Giovanni Testori con Marina Rocco, che porta in scena uno dei personaggi più riusciti di Testori, la Maria Brasca donna che grida al mondo la potenza della passione, l’amore per la vita vissuta fuori da ogni costrizione, convenzione, compromesso.

Un omaggio allo scrittore teatrale nei cento anni dalla sua nascita. Il 9 aprile l’ultimo spettacolo: “Memorie di Ivan Karamazov”. Un percorso all’interno dell’ultimo e forse più grande romanzo di Fjodor Dostoevskij, I fratelli Karamazov, che il grande Umberto Orsini affronta per la terza volta nella sua carriera d’attore come una vera e propria linea guida; l’attore, accompagnato da una musica in stringente e fervido dialogo emotivo con le parole ch’egli pronuncia, dà luogo ad una straziata e commovente

confessione a tu per tu con sè stesso. Nel cartellone dell’Astoria anche le rassegne dedicate ai più piccoli ed alle famiglie: per “Infanzia a teatro”, tre gli spettacoli in calendario: “I Bestiolini”, “Celestino e la luna” e “Q come scuola”; mentre per “Tutti a Teatro”, l’appuntamento pensato per le famiglie, lo spettacolo “Caro Lupo”. Confermata anche la rassegna “Lerici in Palcoscenico” dedicata alle compagnie di danza e teatro del territorio, e lo spettacolo di Natale, oltre al tradizionale Concerto di Capodanno. “Da metà ottobre partirà la campagna abbonamenti e successivamente la vendita dei biglietti per questa stagione all’insegna dei grandi classici del teatro mondiale, ma anche della modernità. Attualizzare le grandi opere è un tema importante, che sottopone registi ed attori ad una responsabilità storica e parallelamente richiama il pubblico a riflettere sui grandi temi dell’umanità.” commenta Lisa Saisi consigliere delegato alla cultura del comune di Lerici che conclude: “Anche per questa stagione abbiamo selezionato spettacoli di grande spessore con interpreti importanti che confermano il livello del nostro, seppur piccolo, teatro a livello provinciale”.

