Liste d’attesa, Corte dei conti: “Liguria fanalino di coda nel recupero dei ricoveri programmati. Solo il 14% mentre la media nazionale è del 66%”

“I dati relativi al 2022 evidenziano un saldo negativo della mobilità sanitaria passiva extra Liguria pari a 52,2 milioni, nel 2021 era stato 46,3 e nel 2020 51,1 milioni. Si assiste a una ripresa delle prestazioni sanitarie di cui i liguri vanno ad usufruire al di fuori del territorio regionale”.

Lo segnala il procuratore regionale della Corte dei conti, Silvio Ronci, nell’illustrazione del giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2022, come riporta l’Ansa.

Sempre in tema di sanità e nonostante il piano ‘Restart’ messo in campo dalla Regione, la Corte dei conti indica che permane il problema del recupero delle liste d’attesa nella sanità dopo l’emergenza Covid. “Nella classifica delle Regioni la Liguria, malgrado l’utilizzo di tutti i 13,3 milioni di finanziamento aggiuntivo ricevuto nel 2022, si colloca all’ultimo posto per i recuperi dei ricoveri programmati, la media dei recuperi è del 14% rispetto al 66% di quella nazionale – indica Ronci – al penultimo posto per il recupero degli inviti per screening con il 20% davanti solo al Friuli Venezia Giulia fermo al 14% rispetto a una media nazionale dell’82%, e al 15/mo posto ma penultimo tra le Regioni del Nord Italia per il recupero delle prestazioni ambulatoriali, 36% a fronte del 57% nazionale, solo per le prestazioni di screening è stato raggiunto l’80% dei recuperi superiore alla media nazionale del 67%”.

La Corte dei conti rileva anche che il disavanzo della sanità, nel 2022, è cresciuto rispetto all’anno precedente sia in termini assoluti (65 milioni, rispetto ai 42,2 del 2021), sia percentualmente in rapporto al finanziamento ordinario (1,9% nel 2022, rispetto all’1,2% dell’esercizio precedente).

Regione Liguria: “Disavanzo sanità pari a 34,7 milioni non 65 come dice la Corte dei conti”

“Il disavanzo in Sanità nel 2022, al netto dei fondi aggiuntivi regionali stanziati sul bilancio per il medesimo esercizio, ammontava a 34,7 milioni (e non a 65 come riportato nella relazione). Regione invierà quindi alla Procura una nota tecnica perché possa essere registrato il dato corretto”. Replica in una nota Regione Liguria in merito alla parte della relazione del procuratore regionale della Corte dei conti riguardante la sanità ligure. “Non c’è stato nel 2022 e non è previsto in futuro – prosegue la Regione – alcun innalzamento delle aliquote a carico dei cittadini. In altre parole, nel 2022 i servizi erogati dalla sanità regionale sono costati 34,7 milioni in più rispetto al 2021 a quanto erogato dallo Stato. Tale gap è stato colmato con 35 milioni che erano stanziate sul bilancio 2023. Questo non determinerà alcuna diminuzione dei servizi né impedirà il loro miglioramento: le aziende sanitarie procederanno ai necessari potenziamenti secondo la rispettiva programmazione. Alla fine dell’anno in corso, Regione Liguria valuterà se i fondi stanziati saranno stati sufficienti o se sarà necessario individuare eventuali coperture in caso di ulteriore disavanzo”.

