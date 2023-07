Onorificenza XXI Luglio per Pino Meneghini “Instancabile studioso della storia di Sarzana”

“Alla memoria di Giuseppe “Pino” Meneghini, instancabile studioso della storia di Sarzana nel solco della libertà antica dei suoi cittadini e di ricerche appassionate tra le quali assumono un ruolo e un significato quanto mai rilevante quelle sui fatti e sui personaggi del 21 luglio 1921 e dell’antifascismo”. È quanto recita l’onorificenza civica consegnata questa mattina dal sindaco Cristina Ponzanelli alla famiglia del giornalista e scrittore mancato sei anni fa dopo una vita spesa a raccontare fatti e personaggi della città, compresi quelli avvenuti ormai 102 anni fa quando Carabinieri reali e guardie del Regio Esercito respinsero squadre d’azione fasciste a cui si opposero anche civili e Arditi del Popolo. “Pino Meneghini – ha sottolineato il sindaco in sala consiliare – con la sua attività di storico, giornalista e divulgatore ha difeso la democrazia e le istituzioni impegnandosi ogni giorno orientato da un valore assoluto: la verità. Senza la conoscenza della storia, anche nei suoi aspetti più tragici, non esiste verità e non esiste memoria, ed è nella memoria di ciò che siamo stati che si fondano i valori delle nostre Istituzioni e della nostra carta Costituente. Non dobbiamo avere paura della storia e non può esserci censura nella memoria, perché nella verità le Istituzioni sono più forti e Pino Meneghini è stato un maestro in questo, restando anche indigesto ad alcuni per questo, ma un esempio e un ricordo preziosissimo per generazioni di sarzanesi e di italiani. Pino Meneghini era un amante di Sarzana e della nostra storia, che ha reso accessibile a tutti. Ha studiato i periodi tragici – ha aggiunto – che abbiamo condiviso con le nostre famiglie, senza timore di affrontare anche le pieghe più tragiche e terribili di fatti che hanno fondato l’identità della nostra Città. Pino Meneghini è uno degli storici che l’ha omaggiata di più nei suoi studi e nei suoi sforzi quotidiani, e ci piace pensare oggi, mentre consegniamo l’onorificenza ai suoi figli, che possa salire con noi dal suo angolo al Bar Costituzionale che è stato omaggiato con una targa, testimonianza dell’amore dei sarzanesi”.

Parole molto apprezzate dai famigliari presenti, che hanno ritirato la pergamena con i figli Andrea e Paolo. “Vale la pena sottolineare – ha affermato il primo – il ruolo importante della città in un periodo storico particolare. Tornare indietro, come ha fatto nostro padre, documentando con estrema minuzia i fatti, ci riporta in anni nei quali non c’erano certezze e c’erano troppe forze in campo mosse da ideologie. Sarzana è stata un baluardo nel quale il senso dello Stato aveva ragione e senso di esistere, come hanno dimostrato gli uomini in campo a difesa della città non solo per arginare le forze fasciste che andavano frenate ma anche per per far rispettare la legge. Una cosa difficilissima e molto attuale, per questo ringrazio le forze dell’ordine per il lavoro che fanno quotidianamente”. Un ringraziamento esteso anche alla commissione che ha decretato l’attribuzione, al sindaco e a tutti i presenti: “Mio padre – ha proseguito Andrea Meneghini – era innamorato di Sarzana e merita questa onorificenza perché è giusto che la sua memoria resti all’interno della città che ha raccontato con tanto amore. Era una persona con un carattere piuttosto complicato, molto deciso e di grande sapere, ma quando doveva scrivere ed esprimere opinioni lo faceva con un timore unico. Aveva paura della sua opinione e i suoi libri sono così belli proprio perché rispecchiano la sua profonda timidezza e il suo profondo rispetto della verità”.

