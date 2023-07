Ordinanza anti alcol, il testo aggiornato: ok alle “birretta in spiaggia” ma stretta su Vernazzola, Voltri e Val Varenna

Genova. E’ uscito nel tardo pomeriggio di oggi il testo aggiornato dell’ordinanza anti alcol del Comune di Genova.

Come parzialmente anticipato nei giorni scorsi, il nuovo testo vede da una parte un posticipo dell’entrata in vigore dei divieti di consumo di alcolici fuori da bar e dehors – non più dalle 16 alle 8 ma dalle 22 alle 8 – dall’altra stringe ulteriormente le maglie su alcune zone critiche: Centro Storico, di Canevari, di Vernazzola, della spiaggia di Voltri e dei laghetti di San Carlo di Cese.

» leggi tutto su www.genova24.it