Albenga. La circolazione ferroviaria risulta al momento sospesa a causa della presenza di una persona sui binari alla stazione di Albenga.

Non si conoscono ancora le motivazioni del gesto, ma pare abbia cercato di farsi investire da un treno in arrivo, che è riuscito però a frenare in tempo prima dell’impatto.

» leggi tutto su www.ivg.it