Piazza Caricamento, minaccia gli avventori di un kebab con un taglierino: loro reagiscono e lo accoltellano al torace, è grave

Genova. Ancora violenza nel centro storico genovese. E’ successo alle 3 di stanotte in piazza Caricamento quando un uomo di origine tunisina, forse in preda ai fumi dell’alcol, ha prima insultato due avventori di un negozio di kebab, poi ha tirato fuori un taglierino per minacciarli.

I due tuttavia hanno reagito e gli hanno rigirato contro l’arma ferendolo prima a un braccio e provocandogli una lacerazione profonda e poi al torace fino a perforargli un polmone. L’uomo è stato soccorso dall’automedica del 118 ed è stato portato in ospedale in codice rosso. E’ grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i carabinieri.

