Rapallo: tirocini formativi per giovani laureati

Il Comune di Rapallo ha aperto la formazione di un elenco di candidati a cui attingere per l’attivazione di tirocini formativi, volti all’inserimento lavorativo di giovani neo laureati che abbiano conseguito il titolo da non più di dodici mesi, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, e di fornire adeguata formazione teorica e pratica per l’accesso al pubblico impiego.

Le domande di partecipazione alla selezione potranno essere presentate fino al 5 agosto 2023 – all’ufficio protocollo Comunale – P.za delle Nazioni, 4 – piano terra – dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.00 – martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.00 o inviate al suddetto indirizzo a mezzo raccomandata A.R. (farà fede la data impressa nel timbro postale) o tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it

