Un diploma in soli quattro anni. L’eccellenza di Francesco, studente del Fossati-Da Passano

Un’eccellenza della scuola italiana che anticipa e supera brillantemente l’esame di Stato al termine della classe quarta. Accade all’Istituto tecnico “Fossati – Da Passano” della Spezia. Francesco Vujicevic, che ha frequentato l’indirizzo informatico dell’istituto di Via Bragarina, ha conseguito il diploma in quattro anni grazie alla cosiddetta “abbreviazione per merito”, un’opportunità che consente di anticipare l’Esame di Stato agli studenti più meritevoli. Francesco, coadiuvato dai suoi docenti, ha deciso di sfruttare questa possibilità dopo avere mostrato interesse e curiosità verso tutti gli stimoli didattici che l’istituto gli ha proposto durante il percorso scolastico. Adesso Vujicevic ha la possibilità di dedicarsi alla realizzazione del suo sogno: ottenere il bachelor in game design all’università XAMK (Scienze applicate) a Kouvola, nella Finlandia meridionale. “Questo corso – ha dichiarato Francesco – è per me una spinta in più alla mia creatività”. La creatività dello studente del “Fossati – Da Passano”, tra l’altro, ha già avuto modo di manifestarsi in due romanzi di cui Francesco è stato autore di ben due romanzi. Gli studi universitari all’estero sono la prossima sfida di Vujicevic, con l’auspicio che in un futuro non lontano Francesco possa contribuire alla crescita e al progresso dell’Italia.

L’articolo Antichi organi nel territorio della Spezia e Lunigiana: ecco “Il suono del tempo” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com