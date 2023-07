Uscio: l’inaugurazione si fa spettacolo per il ponte riaperto nel nome di Aldo Fabrizi

L’afa grazia l’inaugurazione del Ponte della Spinarola. Qualche goccia di pioggia e un’aria tutt’altro che africana fanno da cornice a quello che non poteva essere un semplice evento istituzionale. Intuitiva la ragione: lì, sul piccolo ponticello, si stanno per scoprire due targhe. Una dedicata ai volontari di Uscio Outdoor che hanno fornito gratuitamente la propria manodopera per ripavimentare il Ponte, l’altra ad Aldo Fabrizi. Attore, sì, comico, anche, ma pure regista, sceneggiatore, produttore e poeta. Un nome che nell’immediato dopoguerra vuol dire Cinecittà. E un frequentatore di lungo corso, dal 1955 al 1985, della Colonia Arnaldi. Fra gli habitué dello star system, il più assiduo. Proprio da qui Fabrizi raggiungeva il Ponte, sull’esatto confine dei comuni di Uscio, Avegno e Tribogna, spesso seguito da una nutrito stuolo di ammiratori. A proposito di Colonia Arnaldi: è chiusa da tre anni ma viene manutenuta alla perfezione. Quale migliore premessa perché possano giungere, magari a breve termine, buone notizie su una sua nuova vita?

