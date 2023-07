“Valori che portarono alla nascita della spiaggia per disabili sembrano caduti in disuso”

“L’Associazione Pro Disabili Val di Magra nasce nel 1995. Entro subito a farne parte perché ho sempre creduto nell’importanza di integrare nella comunità tutte le persone colpite da qualsiasi forma di disagio. Assolutamente certa che la diversità sia una ricchezza ed una opportunità di incontro.

Divento Presidente dell’Associazione e insieme alla Giunta comunale dell’epoca lavoro affinché una parte della spiaggia pubblica sia attrezzata e fruibile (gratuitamente) da parte di chi vive condizioni di disagio fisico, motorio e anche psicologico. Come Assessore sostengo il costante miglioramento della spiaggia, incrementando operatori e attrezzature. Per rendere agibili anche gli altri stabilimenti si donano tredici mezzi per l’ingresso in acqua a vantaggio di chi non riesce in autonomia. Un processo di civile evoluzione della società: dal rispetto e dall’aiuto della persona in difficoltà nasce non un beneficio individuale ma collettivo.

Oggi, purtroppo, mi sembra che questi valori siano caduti in disuso. Ognuno di noi può andare incontro nella vita ad un problema fisico, mentale… c’è stato un tempo, non troppo lontano, in cui si è pensato di risolvere tali problemi non curandoli.

Questo non deve accadere di nuovo. Non sarebbe degno di un popolo civile ed evoluto.”

Rosanna Pittiglio, presidente dell’associazione di volontariato Ogni Cuore, già presidente della Pro Disabili Val di Magra, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sarzana dal 2005 al 2013

