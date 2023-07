Vigili del fuoco nel cantiere per lo scolmatore del Bisagno: allarme dai sensori di movimento dei palazzi

Genova. I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di venerdì sul cantiere dello scolmatore del Bisagno, a Molassana, dopo l’attivazione dei sensori installati per monitorare la stabilità dei palazzi circostanti.

Le squadre sono intervenuti in via Terpi, all’altezza del civico 20, per verificare la situazione dopo che l’allarme è scattato. Trattandosi appunto di sensori di movimento relativi alla stabilità strutturale, l’attenzione è massima, ma nell’immediatezza non è stato ritenuto necessario evacuare il palazzo.

