Ambientalisti sulle navi da crociera: “Mentre Spezia protesta, Amsterdam provvede”

“Quasi avesse sentito le motivazioni della nostra manifestazione dello scorso 18 luglio, il sindaco di Amsterdam ha deciso – dopo altre città di mare europee – di interdire l’approdo alle navi da crociera. L’articolo del 21.07.2023 che riporta la notizia, si legge sulle pagine on line a libero accesso di Shipping Italy (qui) il quotidiano on line del trasporto marittimo: “Il consiglio comunale di Amsterdam, infatti, ha vietato l’accesso delle navi bianche al terminal collocato nel centro della città, nel più ampio tentativo di limitare il numero di visitatori e di contenere l’inquinamento”.

Per i rappresentanti politici delle amministrazioni che governano la maggiore città olandese, sede ogni anni di oltre 100 toccate, le navi non sono in linea con le ambizioni sostenibili della municipalità: “Le navi da crociera nel centro della città non sono in linea con il compito di Amsterdam di ridurre il numero di turisti” ha dichiarato Ilana Rooderkerk del partito liberale D66 (che governa la città insieme al partito laburista e agli ambientalisti), la quale in passato avevo paragonato i turisti delle crociere a una sorta di “piaga delle locuste” che si abbatte sulla città. Concetto espresso più diplomaticamente ma in modo analogo dal sindaco Femke Halsema, lamentandosi di come “i crocieristi venissero lasciati liberi per un paio d’ore, mangiassero in catene internazionali e non avessero tempo per visitare un museo, consumando la città ma facendo poco per essa”.

