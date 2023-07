Calata Paita, l’area recuperata è ufficialmente aperta. Presto novità per la gestione

Proprio qui dove i documenti scritti del 1500 collocano la Rocca dei Capuccini, che non a caso dà il nome all’area conosciuta nel ‘900 come Porta Rocca decisamente prima della modernità e della propagazione delle attività portuali che gradualmente hanno investito l’intero levante cittadino. Proprio qui, dicevamo, germina il seme della futura Calata Paita che, si spera, nei prossimi anni, tornerà alla città dopo sessant’anni di totale un’accessibilità anche visuale.

Decenni in cui lavoro, maestranze e i relativi inevitabili inquinamenti, l’hanno caratterizzata. E così mentre le mancine e le gru portuali non smettono di andare avanti e indietro al di là con l’area recuperata, si concretizza il progetto ormai conosciuti come “Aspettando il Waterfront”. Innanzitutto il padrone di casa, ad introdurre la mattinata di interventi, di scatti fotografici e prime volte: “Questo progetto fa parte della nostra visione del porto – dice il presidente Mario Sommariva -. Gradualmente da levante col terminal Ravano a ponente di dove siamo con la costruzione della stazione crocieristica, il lavoro sulle infrastrutture arriverà fino al ritorno alla città dei 44mila metri quadrati dell’intera Calata Paita. Il risultato di oggi è merito di tante persone e realtà, ognuno per la sua parte. Sommariva parte da Lsct “che era proprietario di quest’area”, passando per lo staff del porto che ci ha lavorato fino alle aziende coinvolte.

