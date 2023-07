Il Genoa saluta Moena con una sconfitta: nell’ultima amichevole i rossoblu perdono 1-4 contro il Venezia con la rete realizzata da Gudmundsson su calcio di rigore.

Un test che non deve fare preoccupare in questa prima parte di stagione in quanto le rose sono un cantiere aperto: la dirigenza, per bocca del presidente Zangrillo, ha le idee chiare su come muoversi nel mercato per rinforzare l’organico.

