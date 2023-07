Festival Paganiniano, tocca a Giordano Buondonno e Irene Abrigo

Prima settimana di Festival verso la chiusura, domenica il Paganiniano torna a Brugnato, con un giovane nuovo volto. Nel Chiostro del Museo Diocesano, si esibisce in un recital di piano solo Giordano Buondonno.

Giordano Buondonno si è diplomato al Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia con il massimo dei voti e la lode. Ha studiato con Fabrizio Giovannelli e Folco Vichi, e ha conseguito un master in music performance, un professional diploma e un artist diploma, tutti con distinction, al Trinity laban conservatoire of music and dance a Londra, sotto la guida di Sergio De Simone (allievo di Joaquín Achúcarro) e Deniz Gelenbe (allieva di Rudolf Ganz e Gyorgy Sandor). Al Trinity Laban ha ottenuto numerose borse di studio durante i suoi studi.

