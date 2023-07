Gyasi si presenta ad Empoli: “Era il momento giusto per lasciare lo Spezia”

Dopo sei anni e il saluto commosso di ieri sera allo Spezia, per Emmanuel Gyasi quella di oggi è stata la prima giornata da giocatore dell’Empoli. Giornata in cui l’ex capitano delle Aquile si è presentato alla stampa, raccontando le ragioni del suo addio alla maglia bianca: “Ho passato la maggior parte della mia carriera allo Spezia, è stato un percorso veramente importante per me. Sono stati anni in cui abbiamo fatto la storia del club, lasciare lo Spezia è stato difficile per me, visto quello che ho vissuto. Ma era il momento giusto per lasciarci e per venire qui ad Empoli, per rimettermi in gioco e cercare di fare bene”, ha spiegato Gyasi.

Bandinelli allo Spezia, Gyasi ad Empoli, una trattativa lampo chiusa in pochissimi giorni, che l’ex capitano delle Aquile racconta così: “La trattativa è nata quest’estate. Il mio agente mi ha detto che c’era questa possibilità ed ero contento, l’Empoli l’ho sempre visto come una società che valorizza i giovani e dove si fa calcio veramente. Sono rimasto contento quando l’ho saputo, quando ho affrontato l’Empoli è sempre stata tosta”, prosegue Gyasi, che poi conclude: “Questa è una tappa importante per me, dopo tanti anni di Spezia. Vengo qui per rimettermi in gioco e meritarmi la Serie A. Non sono più giovane, lo devo dimostrare sul campo e non solo, anche aiutando i ragazzi dell’Empoli”.

