In Val Bormida nasce il circolo dei Giovani Democratici: “Un punto di riferimento per i giovani dell’entroterra”

Val Bormida. Nasce il Circolo dei Giovani Democratici della Valbormida. Si è riunito oggi in nuovo circolo dei Giovani Democartici della Valbormida, “un nuovo punto di riferimento per le nuove generazioni dell’entroterra savonese”.

“Il nostro territorio vede ogni anno perdere tantissimi giovani che non hanno la possibilità di costruirsi qua un futuro e non avranno neanche le condizioni per tornare, per questo motivo abbiamo voluto iniziare questo percorso per portare avanti le istanze della nostra generazione all’interno delle ostituzioni” ha dichiarato Fabio Marchisio, scelto oggi come coordinatore del circolo.

