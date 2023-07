Kouda si presenta: “Pogba il mio idolo, quando è arrivato lo Spezia non ci ho pensato due volte”

Primo acquisto della stagione, Rachid Kouda si è presentato oggi dal ritiro di Santa Cristina Valgardena, raccontando quelle che sono le sue esperienze e i suoi obiettivi in vista della nuova stagione, la prima in Serie B: “Lo Spezia non è un punto d’arrivo per me. Sono in una grande società dove si punta a palcoscenici importanti come la Serie A, categoria in cui il club merita di stare. È un onore per me essere qui“, racconta Kouda, che poi presenta le sue caratteristiche: “Fuori dal campo sono timido con le persone, ma con il tempo riesco ad aprirmi molto. In campo invece sono tutto il contrario: mi piace molto farmi dare la palla, mi piace giocare”.

Kouda arriva allo Spezia dal Picerno, che gli ha permesso di mettersi in mostra in C, dopo una breve avventura al Cagliari, nella squadra Primavera: “Arrivo da una piccola società, dal Picerno, che però è una società che mi ha lasciato tantissimo e che ringrazio. Sono stati un trampolino per me, mi sono messo in mostra grazie alla serenità che mi hanno trasmesso e per questo ringrazio il mister e l’allenatore. Il Cagliari è stato un passaggio fondamentale. È stata la prima esperienza fuori casa, mi ha formato come uomo. Mi ha allenato Alessandro Agostini che mi ha dato molto, è stata una bella esperienza”. Da ragazzino si è ritagliato spazio in Serie D, alla Folgore Caratese, che gli ha subito permesso di capire quello che è il livello fuori dai campionati giovanili: “Per un ragazzo giovane è meglio iniziare a giocare in Serie D dal mio punto di vista. Hai modo di giocare con persone grandi, ti fai le ossa, inizi a pensare al risultato perché la gente deve portare il pane a casa”, prosegue Kouda.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com