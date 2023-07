L’Antigone della Compagnia Teatro Iniziatico al Chiostro di San Francesco

La Compagnia Teatro Iniziatico porta a Sarzana Antigone, liberamente dalla tragedia di Sofocle. L’appuntamento, parte del programma del Festival Mythoslogos, è per la serata di oggi, sabato 22 luglio, alle 21.00, al Chiostro di San Francesco.

“Frutto di dieci mesi di ricerca e training, la nostra Antigone è nato in conformità al metodo del Teatro Iniziatico – spiegano dalla Compagnia -. Al termine di ogni incontro e training, in stato di rilassamento e trance, ognuno dei Drontes ha visualizzato immagini e azioni nella scena. Uscendo dallo stato di assorbimento ha condiviso con il gruppo quel che aveva visualizzato. Si sono presi appunti e si è creato un canovaccio che si è progressivamente arricchito, e poi in una sorta di rectificatio alchemica ne è stato distillato un copione, su cui si è ulteriormente lavorato in termini di scelte di testi, musiche, coreografie, scenografie, costumi. Potremmo definirlo uno psicocosmodramna il cui regista transpersonale è Dioniso”.

