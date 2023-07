Ospedali, in Liguria un sanitario su tre in ferie e attività compromessa: per la Regione “il sistema regge grazie all’abnegazione dei dipendenti”

Liguria. Un operatore sanitario su tre in ferie, in estate, in Liguria e un sistema che arranca, secondo quanto denunciato dal Fadoi, federazione dei medici internisti. Ma per la Regione, che non nega esistano criticità, il territorio presenta una situazione paragonabile a tante a livello nazionale e la rete dei nosocomi e delle strutture pubbliche regge grazie a chi resta al lavoro. L’assessore alla Sanità Angelo Gratarola parla di abnegazione.

Il sondaggio. Secondo l’indagine condotta dalla Federazione dei medici internisti ospedalieri (Fadoi) condotta in nove unità operative di medicina interna degli ospedali liguri, l’estate negli ospedali della Liguria è difficile: “Con un terzo degli organici in ferie cala e chiude di un terzo l’attività degli ambulatori. La qualità dell’assistenza nel 70% dei reparti è compromessa“.

