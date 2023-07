Polizia contro l’abbandono degli animali: “E’ un reato, ecco il numero per contribuire”. Consigli di viaggio

Molti sono gli italiani che anche in questo weekend si spostano per raggiungere le località di vacanza con familiari e amici a quattro zampe. Durante questo periodo, però, capita che qualcuno decida di abbandonare i propri animali domestici lasciandoli ai bordi delle strade. Nel 2023, secondo L’Ente protezione animali, sono stati abbandonati o ceduti 127 animali al giorno e il dato, durante l’estate, è tristemente destinato a crescere. La Polizia di Stato previene e contrasta questo fenomeno attraverso la campagna antiabbandono #senontiportononparto. Per chi non ha la possibilità di portare con sé in vacanza gli animali domestici, può lasciarli in una delle numerosissime strutture ricettive pronte ad ospitarli su tutto il territorio nazionale. In alternativa, moltissimi alberghi, campeggi, spiagge saranno ben lieti di accoglierli insieme a voi.

Se decidete di viaggiare col vostro animale ricordate di tenerlo nelle apposite gabbie e contenitori o nel vano posteriore avendo cura di separarlo con una barriera dal resto dell’auto.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com