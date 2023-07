‘Prosit Arci Matto’, la storia di Gioan Brera debutta al Festival dell’Acquedotto

Genova. Entra nel vivo il Festival Teatrale dell’Acquedotto, con un fine settimana ricco di appuntamenti: sabato sera, presso l’auditorium di Molassana, in piazza Boero, vedrà il suo debutto l’ultima produzione del Teatro dell’Ortica, vale a dire lo ‘Prosit Arci Matto: Gioan Brera”.

Uno spettacolo che si snoda attraverso il “format” di grande presa già sperimentato con successo in “Cordialmente Gassman”, ovvero l’incontro in purgatorio con il nostro protagonista. Brera monologa di fronte un fantomatico pubblico ad un vernissage, in cui gli invitati bevono vino a differenza sua che non può bere alcolici in purgatorio e spazia nei suoi racconti di uomo colto e popolare, fra aneddoti sulla bassa padana, cene e pranzi post-partita e meeting preolimpionici.

