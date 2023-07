Recco: Santo Cristo in processione dopo 25 anni, un avvenimento

Accade ogni 25 anni: è quindi considerato un evento (nel vero significato del termine). E i recchelini nonostante il caldo e l’ora delle cerimonia (dalle 17.30) hanno voluto essere presenti. Si tratta della processione con il Sacro Cristo che sovrasta l’altare maggiore del santuario e oratorio di San Michele e che ogni 25 anni viene tolto dalla bacheca che lo protegge, per essere portato in processione nelle vie della città. Il cristo venne lasciato a Recco, si ignorano i motivi, nel 1339 da fedeli provenzali diretti in pellegrinaggio in Vaticano per ottenere l’indulgenza da Papa Bonifacio 9°; nessuno storico locale sembra avere cercato con successo negli archivi di Provenza di questo bellissimo Cristo; né sono stati fatti esami per conoscerne l’esatta datazione.

.

» leggi tutto su www.levantenews.it