Rigassificatore Vado, il PD cairese: “Sindaco Lambertini sempre passivo di fronte alle scelte della Regione”

Cairo Montenotte. “Come per la vicenda del nostro ospedale di Cairo Montenotte anche per il progetto del rigassificatore di Vado Ligure che coinvolge però anche comuni della Val Bormida non cambia la politica del centro destra regionale il quale decide sopra la testa dei cittadini e sopra la testa degli enti locali. Ancor meno cambia la passività della giunta Lambertini di fronte alle scelte della Regione Liguria”. Lo fa sapere, in una nota, il segretario del circolo del Partito Democratico di Cairo Montenotte Nicolò Lovanio.

“Il Partito Democratico Cairese – spiega – chiede con forza che il progetto venga discusso con i territori ,con gli enti locali e non per ultimo con cittadini”.

