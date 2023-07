Sampdoria: colpo a sorpresa in casa del Diavolo?

Genova. L’elenco dei motivi tecnici per non cedere Gabbiadini, potrebbe indurci a dedicare parecchie righe all’argomento, ma – come ci ha fatto notare, con un whatsApp, un vecchio tifoso che segue la Samp dai tempi di Mora, Ocwirk, Brighenti, Skoglund, Cucchiaroni – Manolo merita di restare, non solo per assolvere al compito di provare a riportare il Doria in Serie A, ma per ciò che rappresenta per i tifosi blucerchiati e per quello che loro provano per lui… La dimostrazione la si è avuta al termine della presentazione della rosa sulla piazza di Livigno, quando Gabbiadini si è fermato, ‘a tempo indeterminato’, a firmare autografi e fare ‘selfie’ con i tifosi e soprattutto con i numerosi bambini presenti, ben oltre tutti gli altri giocatori, che pure erano stati molti disponibili nell’accontentare gli spettatori. L’auspicio è, quindi, di vederlo, fascia di capitano al braccio, continuare a vestire la maglia blucerchiata, inanellando altre presenze (166), condite da goal (46).

Di certo, non si proseguirà a vedere, a Marassi, uno fra Emil Audero e Wladimiro Falcone… e se si dovesse giudicare dagli umori ‘visivi’ sul palco di Livigno, il sospetto è che ad avere maggiori ‘chance’ di partenza, sia il secondo, a quanto pare ingolosito dalla possibilità offertagli dal Lecce di Corvino di continuare a giocare in Serie A, dove finalmente era riuscito ad arrivare stabilmente lo scorso anno. Ci sta… visto che il d.s. salentino ha messo Falcone al top delle soluzioni che sta cercando, intensificando gli sforzi per arrivare al suo obiettivo. Il volto sorridente e gioioso di Audero, agli applausi del pubblico festante, induce invece a pensare che, da parte sua, ci sia la disponibilità a difendere la porta della Sampdoria anche in B.

