‘Santa’: dal 24 al 27 luglio “Il bello delle donne” a villa Durazzo

Da ufficio comunicazione Comune Santa Margherita Ligure

Torna a Santa Margherita Ligure, da lunedì 24 a giovedì 27 luglio, “Il Bello delle Donne Liguri”, manifestazione ideata ed organizzata dai Servizi Bibliotecari del Comune per promuovere la creatività femminile in tutte le sue forme.

Dalle 10:00 alle 20:00, in tutte le giornate dedicate alla rassegna, nel parco e all’interno di Villa Durazzo, sarà possibile visitare le caratteristiche esposizioni di articoli artigianali, tradizionali pizzi al tombolo e mostre d’arte.

