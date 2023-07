Sestri: oggi inaugurazione mostra dedicata a Roberta Repetto

Da Carmen Falcone, Teatro del Levante

“Donne e percorsi: Siamo tutte Roberta”, le iniziative culturali durante la Mostra dedicata a Roberta Repetto.

Sabato 22 luglio alle ore 19.00 sarà con noi Fausto Bruno Campana, autore della raccolta di racconti “La Linea Verde”, la cui copertina è un disegno di Roberta. Fausto ci leggerà uno dei racconti, in cui violenza e manipolazione sono purtroppo presenti nel percorso di una donna. Ma soprattutto ci spiegherà la motivazione per cui ha deciso di aderire a “La pulce nel disegno”.

Avremo il privilegio di incontrare l’autore nell’intimità della Piazzetta Dina Bellotti, ai piedi della Torre che ospita la mostra, per un momento importante di confronto.

