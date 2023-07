Spiaggia di Voltri, identificate 103 persone: controlli anche ai camper, 5000 euro di multa a un venditore abusivo

Genova. Maxi controlli della polizia di stato di Genova, con la guardia di finanza e la polizia locale, sulla spiaggia di Voltri, nel ponente, dove nelle ultime settimane sono state segnalate particolari situazioni di degrado e problemi di ordine pubblico e sicurezza.

Il bilancio di diversi giorni di attività delle forze dell’ordine è di 103 persone identificate. Ma non solo, la polizia ha effettuato tre perquisizioni personali estese anche ai veicoli, tra cui un camper, una denuncia per possesso ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere e due sanzioni amministrative per possesso di sostanze stupefacenti con relativo ritiro delle rispettive patenti di guida.

