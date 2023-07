Torna la “Staffetta della rinascita” delle Pro Loco nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al Seno

Genova. Domenica 1° ottobre torna, per il terzo anno consecutivo, la Staffetta della Rinascita, l’iniziativa organizzata dal Consorzio delle Pro Loco di Genova insieme alle undici Pro Loco, con il sostegno e la collaborazione del Comune di Genova-Assessorato alle Pro Loco, Camera di Commercio di Genova e Unpli.

Dopo la prima edizione dedicata alla rinascita post pandemica e la seconda al messaggio di pace per la guerra in Ucraina, quest’anno la Staffetta sarà rivolta alla ricerca e alla prevenzione del cancro al seno, a cui è dedicato il mese di ottobre, oltre a portare un messaggio di pace per tutte le comunità oggi in sofferenza per la guerra.

