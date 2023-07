Una serata dedicata a Lucio Battisti sulla terrazza del castello San Giorgio

Settimo appuntamento delle “Notti al Castello” lunedì 24 luglio alle ore 21.15 con “Finalmente Lucio – Omaggio a Lucio Battisti” organizzato nell’ambito del XIX Festival Provinciale “I Luoghi della Musica” a cura dell’Associazione Musicale “Il Pianoforte” e Società dei Concerti.

Il concerto propone una rivisitazione inaspettata dei capolavori di Lucio Battisti in cui strumenti classici come pianoforte, viola e flauto traverso daranno vita a sonorità del tutto nuove su cui si inserirà la splendida voce della cantautrice riminese Cristina Di Pietro amata dal pubblico per la sua strepitosa voce che unisce tecnica e cuore e che trova nel repertorio di Battisti terreno fertile per dar vita a spettacoli appassionati e coinvolgenti.

