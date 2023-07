Via libera al progetto di valorizzazione di Borgo Castello ad Andora, Scajola: “Importante tassello per il recupero”

Liguria. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, ha deliberato la non assoggettabilità a VAS del progetto urbanistico operativo (PUO) relativo al recupero e valorizzazione di Borgo Castello di Andora, dal titolo “Remember the past to build the future”, finanziato con 20 milioni di euro nell’ambito del PNRR.

Il progetto relativo a Borgo Castello di Andora si inserisce quindi tra i 21 progetti pilota finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante.

