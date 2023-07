Via Terpi, prima notte fuori casa per gli inquilini del “gigante dai piedi d’argilla”

Genova. Prima notte fuori di casa per gli inquilini del civico 20A di via Terpi, nel quartiere di Montesignano, a Genova. Sei famiglie, tra cui una persona anziana sola, hanno trovato sistemazione in albergo grazie alla protezione civile del Comune, le altre 26 si sono organizzate autonomamente presso parenti o amici. A pesare è l’incertezza della situazione: “Da tre giorni a 30″, ripetono tutti. Non si sa quando potranno fare ritorno a casa.

Nella notte l’edificio che ieri è stato evacuato per via di alcuni millimetrici movimenti registrati da una rete di sensori è stato presidiato dai volontari dell’associazione carabinieri. Per evitare che gli sciacalli potessero approfittare degli appartamenti vuoti per fare razzia.

