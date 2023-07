Bargagli: 30enne cerca refrigerio e muore in un laghetto, vani i soccorsi di una ragazza

E’ accaduto poco prima delle 14 a Bargagli, comune confinante con la Fontanabuona, in località Viganego. Un trentenne pur non sapendo nuotare avrebbe cercato refrigerio in un laghetto detto “Du beo” in via Giovanni Carbone. Il giovane si sarebbe sentito male; forse dopo avere bevuto acqua. La dinamica è ancora incerta. Sarebbe stata una ragazza ad andare in suo soccorso e a trarlo a riva. Ma il giovane uomo è deceduto e vani sono stati i soccorsi del 118 con l’automedica Golf-3, la pubblica assistenza Gau e il soccorso alpino. Suol posto i carabinieri che stanno ascoltando i testimoni. La salma è all’obitorio a a San Martino disposizione dell’autorità giudiziaria.

Alle 16.15, sullo stesso posto, ma non si sa per quale causa, è stato soccorso un quindicenne.

