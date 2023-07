Bertola: “Contento per la partita, ma possiamo ancora fare meglio”

Dopo l’amichevole vinta contro il Sassuolo, Nicolò Bertola ha raccontato le sue sensazioni al termine della prova: “Sono molto contento del risultato e della prestazione, così come sono contento che siamo riusciti a mettere in pratica quanto ci ha chiesto il mister. C’è tanto da migliorare, ma sono molto fiducioso per la squadra”.

Titolare al fianco di Nikolaou, Bertola non ha demeritato contro un attacco di grande caratura come quello del Sassuolo: “Sono contento della mia prestazione, Nikolaou mi aiuta molto. È andata bene, sono contento anche se non è stato facile. Mi sono sentito bene anche a livello fisico”.

