Camogli: ex scalo, box privati in uso; marciapiedi pubblico no

I box interrati privati sono nella disponibilità dei clienti che in parte li usano. Una bella notizia perché ciò significa che verrà diminuito, seppur in piccola parte, il bisogno di posteggi pubblici; inoltre vuol dire che il complesso ha effettuato le prove di collaudo, ottenendo l’ok. La cosa incomprensibile è perché il marciapiedi di via Colombo è ancora chiuso ai pedoni, mentre sono aperti il varco per consentire alle auto di accedere ai box e quello per poter entrare nell’ex “dazio” (edificio rifatto e ampliato) in cui una scala consente di accedere ai piani inferiori.

» leggi tutto su www.levantenews.it