Campionati mondiali: Alberto Razzetti settimo nei 400 misti

Fukuoka. L’acqua di Fukuoka è subito d’argento per l’Italia del nuoto, che per la prima volta nella storia conferma una staffetta sul podio mondiale in vasca lunga. Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri e Thomas Ceccon conquistano l’argento con la 4×100 stile libero in 3’10″49, a trentotto centesimi dal record italiano. Secondi al mondo e primi in Europa, davanti per tre quarti di gara e superati nel finale da una strepitosa Australia, trascinata dal fuoriclasse Kyle Chalmers. Come riporta Federnuoto.it, alla Marine Messe, con le tribune gremite, Thomas Ceccon ottiene anche il pass per la finale dei 50 farfalla e Nicolò Martinenghi quello per l’atto conclusivo dei 100 rana.

La certezza di essere ormai nel gotha della specialità e la maturità per trasformare una piccola delusione in futuri successi. Alberto Razzetti esce dall’acqua dopo aver dato tutto, ma è settimo nei 400 misti.

