Cultura, da Regione Liguria 30mila euro per il restauro del Rubens ‘la circoncisione di Gesù’

Genova. Regione Liguria ha approvato il contributo da 30 mila euro destinato al restauro dell’opera ‘la Circoncisione di Gesù’, realizzata da Pietro Paolo Rubens nel 1605 per l’altare maggiore della Chiesa del Gesù in piazza Matteotti a Genova. È stato inoltre istituito un gruppo di lavoro per supportare la Casa del Gesù – soggetto proprietario dell’opera – nella predisposizione del progetto. Il gruppo sarà composto dal dirigente del Settore Cultura espettacolo di Regione e da esperti in materia, tra i quali alcuni indicati dagli Uffici periferici del Ministero della Cultura.

“Regione Liguria si impegna apromuovere il restauro di quest’opera particolarmente significativa nell’ambito del patrimonio artistico con un contributo economico e con il supporto di un tavolo di esperti del settore che ne seguirà le varie fasi- spiega il presidente di Regione Liguria e assessore alla Cultura Giovanni Toti -. La cifra stanziata servirà a realizzare un intervento conservativo in grado di garantire una maggiore godibilità al pubblico, nonché il pieno stato di salute dell’opera di Rubens. Non potevamo infatti permetterci di rischiare di perdere uno dei capolavori del Barocco europeo, che segna l’avvio di una nuova era artistica, proprio a Genova, nel 1605. Al capoluogo verrà restituita nel suo antico splendore un’opera unica, che è patrimonio di tutti, e che le recenti iniziative ‘Superbarocco’ alle Scuderie del Quirinale a Roma e la mostra ‘Rubens a Genova’ curata da Anna Orlando e Nils Büttner, hanno raggiunto un pubblico sempre più ampio”.

