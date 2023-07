Divieto di piccoli intrattenimenti musicali per evitare interferenze con Lerici Music Festival e Lerici Live

Divieto di piccoli intrattenimenti musicali per evitare interferenze con gli appuntamenti del Lerici Music Festival e di Lerici Live. L’ordinanza, emanata dal sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, riguarda tutti i pubblici esercizi di Piazza San Giorgio, Calata Mazzini, Piazza Garibaldi, Piazza Battisti, Via Roma, Via Biaggini fino alla località Erbetta, ed è valevole dalle 21.15 alle 23.15 per le seguenti date: 24, 28, 29 luglio e 2, 3 e 6 agosto (Lerici Music Festival); 12, 16, 17, 20 e 22 agosto e 5 settembre (Lerici Live).

