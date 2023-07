Il 1° agosto a Fivizzano inaugura la mostra “Sculture” di Anna Maria Masoni

“Sculture” è il titolo della mostra che racchiude una selezione di opere dell’artista Anna Maria Masoni (Livorno,1957 – 2022). Presentata dall’assessorato alla cultura del Comune di Fivizzano, l’inaugurazione è prevista per martedì 1 agosto, ore 21, al Chiostro dell’ex convento degli Agostiniani di Fivizzano (MS) in via Umberto 26, attuale sede della biblioteca civica “Abate Emanuele Gerini”. Lungo i corridoi e gli spazi del chiostro sarà esposta una selezione di circa venti opere realizzate tra il 2007 e il 2016, prevalentemente sculture in terra refrattaria. Connotate da una forte carica simbolica, le sculture di Masoni indagano il mondo della femminilità attraverso raffigurazioni che non di rado traggono origine dalla classicità e dal mito, rielaborato e attualizzato in chiave personale e contemporanea. Si potranno, per esempio, osservare opere tratte dalla serie “Esercizi di equilibrio” e sculture, sempre in terra refrattaria, caratterizzate da elementi decorativi realizzati a freddo come “Il Viaggio” o “Vento di mare” del 2009. Nell’esposizione, a cura di Icilio Lanini, saranno inoltre presenti dipinti in acrilico su vari supporti e una delle più originali maschere realizzate dall’artista in omaggio a una disciplina, quella del teatro, da lei scoperta tardivamente ma immensamente amata. L’inaugurazione della mostra sarà accompagnata da un inedito intervento musicale eseguito dal sassofonista Icilio Lanini e dal contrabbassista Ivo Giannetti in ricordo di Anna Maria Masoni e da una introduzione critica di Alice Barontini sulle opere in mostra. La personale resterà aperta, a ingresso gratuito, fino al 27 agosto 2023 tutti i giorni in orario 9 – 13, escluso la domenica.

Biografia di Anna Maria Masoni

