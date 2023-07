Il Duo Maclé apre il Festival pianistico “Città di Sarzana” alla Firmafede

Il celebre Duo Maclé, composto da Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi, darà il via al XXVIII Festival Pianistico “Città di Sarzana” alla Fortezza Firmafedea. Il primo appuntamento con la rassegna, fissato per lunedì 31 luglio alle 21.15 , nella suggestiva atmosfera del Salone Porticato, vedrà proporre musiche di Moszkowski-Rossini-Gershwin.

Il Festival Pianistico, unico festival in provincia dedicato interamente al pianoforte, è organizzato dall’Associazione Musicale “Il Pianoforte “ con l’assessorato alla Cultura del Comune di Sarzana e con Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. La kermesse terminerà domenica 6 agosto.

Maclé è un termine che deriva dalla gemmologia. Indica cristalli della stessa specie con orientamento differente geminati a stella. Secondo il francese antico, ‘macchie’. L’idea è rappresentare la poliedrica musicalità e la versatilità delle interpreti sulla base delle specifiche e peculiari sensibilità artistiche per la creazione dell’unicità nella fusione sonora e interpretativa.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com