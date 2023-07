Il punto sugli indisponibili: nei prossimi giorni quasi tutti pronti a tornare

Buona la prima per lo Spezia di Massimiliano Alvini, che seppure con qualche assenza è riuscito a battere il Sassuolo nella prima amichevole del pre-campionato, dando buoni segnali al nuovo tecnico. Sono diversi i giocatori che per varie ragioni non hanno preso parte alla partita, tra chi è arrivato dopo e non è ancora al livello dei compagni, a chi invece ha qualche problema pregresso, ed è distante dalla condizione ottimale. Ma la situazione è in piena evoluzione.

Tra gli assenti dell’amichevole Salvatore Esposito, che dopo le fatiche con l’Italia Under 21 è tornato ad allenarsi con lo Spezia da pochi giorni e ancora non è al pieno delle forze. Stesso discorso per Simone Bastoni, Albin Ekdal e Joao Moutinho, che ad inizio settimana dovrebbero tornare a lavorare con il gruppo a pieno regime, dopo i problemi fisici accusati sul finale della scorsa stagione. Non ha preso parte alla amichevole M’Bala Nzola, che prosegue con un lavoro specifico, anche in attesa di quella che è una cessione ormai scontata.

