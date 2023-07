La lettera: “Via XVII Marzo: dissuasore stradale ad personam?”

“L’unico dissuasore stradale (un dosso artificiale) collocato qualche mese fa in via XXVII marzo, è poco prima del civico 28. Un’ubicazione invero atipica, perché non protegge passaggi pedonali ed è subito dopo una curva che impone una guida a bassa velocità.

Invero, ogni persona di buon senso sa che la sistemazione più ragionevole sarebbe prima del passaggio pedonale di fronte all’ascensore che collega via XX settembre a via XXVII marzo, essendo diventato il primario tragitto, sia per i tanti turisti che vanno al Castello San Giorgio, sia per molti residenti, nonostante la pessima manutenzione dell’ascensore ed i conseguenti, continui guasti. In alternativa, altra sensata collocazione sarebbe poco prima o poco dopo la strettoia creata dalle mura del Castello, così da far affrontare a velocità ridotta l’irregolare e pericolosa curva che tanti danni provoca ad ignari autisti, troppo spesso obbligati a fermarsi all’officina poco distante, a causa della rottura dello pneumatico (quando va bene). Infine, altra razionale collocazione del dosso artificiale sarebbe prima delle fermate dell’autobus o delle zebre, oppure nel tratto di via XXVII marzo dopo il Castello, dato che ci sono dei centauri che in tarda serata lo fanno diventare pista da corsa.

Inconfutabile, dunque, che l’unico dosso stradale artificiale di via XXVII marzo sia stato collocato in un luogo sbagliato.

Altresì, è certo che poi non è stato messo nessun altro dissuasore.

Tuttavia auspico che la nuova “perla” di Peracchini & c. sia, anche questa volta, unicamente frutto di incapacità ed ignoranza, giacché sarebbe irritante se fossero confermati i cattivi pensieri che ho fatto dopo aver considerato chi è uno dei condomini di via XXVII marzo numero 28 e, con essi, l’aforisma di Giulio Andreotti “a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina””.

Flavio Cavallini

(già Consigliere Comunale, Assessore e Vice Sindaco)

